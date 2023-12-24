Бонуччи зимой может стать игроком «Ромы»
Итальянский защитник Леонардо Бонуччи близок к уходу из «Униона», пишет Get Italian Football News.
По данным источника, футболист хочет вернуться в серию А. Он начал переговоры с «Ромой» о возможном сотрудничестве. Если диалог пройдет успешно, сделка будет оформлена в январское трансферное окно.
В этом сезоне защитник сыграл девять матчей, отметившись одним забитым мячом. Контракт Бонуччи с «Унионом» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость итальянца — 1,5 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|17
|14
|2
|1
|41-7
|44
|
2
|Ювентус
|17
|12
|4
|1
|26-11
|40
|
3
|Милан
|17
|10
|3
|4
|31-20
|33
|
4
|Болонья
|17
|8
|7
|2
|21-12
|31
|
5
|Фиорентина
|17
|9
|3
|5
|26-18
|30
|
6
|Рома
|17
|8
|4
|5
|30-19
|28
|
7
|Наполи
|17
|8
|3
|6
|28-21
|27
|
8
|Аталанта
|17
|8
|2
|7
|28-20
|26
|
9
|Лацио
|17
|7
|3
|7
|18-18
|24
|
10
|Торино
|17
|6
|6
|5
|15-17
|24
|
11
|Монца
|17
|5
|6
|6
|16-18
|21
|
12
|Лечче
|17
|4
|8
|5
|19-23
|20
|
13
|Фрозиноне
|17
|5
|4
|8
|22-28
|19
|
14
|Дженоа
|17
|5
|4
|8
|18-22
|19
|
15
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
16
|Верона
|17
|3
|5
|9
|15-23
|14
|
17
|Удинезе
|17
|1
|11
|5
|15-28
|14
|
18
|Кальяри
|17
|3
|4
|10
|16-31
|13
|
19
|Эмполи
|17
|3
|3
|11
|10-30
|12
|
20
|Салернитана
|17
|1
|6
|10
|14-36
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|20:30
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|22.12
|20:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 2
|22.12
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Салернитана – Милан
|2 : 2
|23.12
|14:30
|
Фрозиноне – Ювентус
|1 : 2
|23.12
|17:00
|
Болонья – Аталанта
|1 : 0
|23.12
|17:00
|
Торино – Удинезе
|1 : 1
|23.12
|20:00
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|23.12
|20:00
|
Верона – Кальяри
|2 : 0
|23.12
|22:45
|
Рома – Наполи
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|16
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3
Новости