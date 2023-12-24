Бонуччи зимой может стать игроком «Ромы»

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи близок к уходу из «Униона», пишет Get Italian Football News.

По данным источника, футболист хочет вернуться в серию А. Он начал переговоры с «Ромой» о возможном сотрудничестве. Если диалог пройдет успешно, сделка будет оформлена в январское трансферное окно.

В этом сезоне защитник сыграл девять матчей, отметившись одним забитым мячом. Контракт Бонуччи с «Унионом» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость итальянца — 1,5 миллиона евро.