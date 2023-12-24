Руководство «Милана» определилось с будущим Пиоли

После 17 туров итальянской серии А миланцы набрали 33 очка и занимают третье место. «Россонери» отстают от лидирующего «Интера» на восемь очков. В пяти последних матчах чемпионата Италии «Милан» одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение.