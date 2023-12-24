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Индзаги о победе над «Лечче»: «Очень доволен, было важно набрать три очка»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Лечче» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

«Сегодня в первом тайме мы играли хорошо, создали много моментов. «Лечче» атаковал в начале второго тайма, но после второго гола мы хорошо управляли игрой.

Было важно одержать победу, хотя после матча в среду никаких гарантий не было. Я очень доволен», — цитирует Индзаги Football Italia.

«Интер» (44 очка) продолжает лидировать в серии А. Миланцы не проигрывают в чемпионате Италии с 27 сентября — в 6-м туре «Интер» потерпел единственное поражение в текущем сезоне, уступив «Сассуоло» (1:2). «Лечче» (20) занимает 12-е место в турнирной таблице.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Лечче
Симоне Индзаги
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 17 14 2 1 41-7 44
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
5
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 17 8 3 6 28-21 27
8
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 17 6 6 5 15-17 24
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
19
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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Эмполи – Лацио
 0 : 2
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Монца – Фиорентина
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Салернитана – Милан
 2 : 2
23.12 14:30
Фрозиноне – Ювентус
 1 : 2
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Торино – Удинезе
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Интер – Лечче
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