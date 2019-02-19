Бонуччи отверг предложение "Реала" ради возвращения в "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи признался, что отверг предложение "Реала". Мадридский клуб интересовался 31-летним итальянцем летом 2018 года, однако тот предпочел вернуться в Турин.

- Правда ли, что я отверг предложение "Реала"? Да, это так, - приводит слова Бонуччи Football Italia. - "Реал" обратил на меня внимание. Я был горд этим. Быть трансферной целью "Реала" - это удовольствие.

Это означает, что я хорошо работал на протяжении многих лет. Однако зов "Ювентуса" и желание вернуться домой захватили мое сердце. Поэтому я выбрал Турин.

Напомним, Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год, а затем перешел в "Милан". Он вернулся в туринский клуб летом 2018 года. В текущем сезоне Бонуччи провел 26 матчей за "Ювентус", забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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