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Сегодня, 14:27

Бонуччи может покинуть «Ювентус» этим летом

Виктория Кравченко
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Защитник Леонардо Бонуччи может покинуть этим летом «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По данным источника, футболист хочет перейти в клуб, в котором будет твердым игроком основного состава.

Итальянец готов пойти на смену команды ради того, чтобы иметь возможность попасть в заявку сборной Италии на чемпионат Европы — 2024, если команда туда квалифицируется.

Контракт 36-летнего защитника с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

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«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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