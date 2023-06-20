Бонуччи может покинуть «Ювентус» этим летом

Защитник Леонардо Бонуччи может покинуть этим летом «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По данным источника, футболист хочет перейти в клуб, в котором будет твердым игроком основного состава.

Итальянец готов пойти на смену команды ради того, чтобы иметь возможность попасть в заявку сборной Италии на чемпионат Европы — 2024, если команда туда квалифицируется.

Контракт 36-летнего защитника с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.