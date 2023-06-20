«Милан» интересуется защитником «Севильи» Ньянзу

«Милан» интересуется защитником «Севильи» Танги Ньянзу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб хочет приобрести 21-летнего француза в случае ухода одного из центральных защитников.

В сезоне-2022/23 ла лиги Ньянзу провел 19 матчей за «Севилью», забив 1 гол. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 7,5 миллиона евро.