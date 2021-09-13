Златан выложил фото гепарда и собак: «Порой оскорбительно доказывать, что ты лучший»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал новый пост в Instagram.
Швед выложил фотографию гепарда, который не стал соревноваться в беге с собаками, и привел историю, связанную с этой фотографией.
«Собака и гепард. На фото показана гонка между собаками и гепардом. Все удивились, что гепард не сдвинулся с места, поэтому спросили координатора гонки, что случилось. Он ответил, взглянув на картинку: «Порой оскорбительно доказывать, что ты лучший».
Не нужно опускаться до уровня других, чтобы они поняли, что мы самые сильные. Тщательно подумайте и сэкономьте силы на то, чего вы заслуживаете. Гепард использует свою скорость только для охоты, а не для того, чтобы показать собакам, что он самый быстрый и сильный.
Не тратьте время, доказывая свою ценность», — написал Ибрагимович.
Швед вернулся на поле после травмы и в первом же матче забил гол.
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