Златан выложил фото гепарда и собак: «Порой оскорбительно доказывать, что ты лучший»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал новый пост в Instagram.

Швед выложил фотографию гепарда, который не стал соревноваться в беге с собаками, и привел историю, связанную с этой фотографией.

«Собака и гепард. На фото показана гонка между собаками и гепардом. Все удивились, что гепард не сдвинулся с места, поэтому спросили координатора гонки, что случилось. Он ответил, взглянув на картинку: «Порой оскорбительно доказывать, что ты лучший».

Не нужно опускаться до уровня других, чтобы они поняли, что мы самые сильные. Тщательно подумайте и сэкономьте силы на то, чего вы заслуживаете. Гепард использует свою скорость только для охоты, а не для того, чтобы показать собакам, что он самый быстрый и сильный.

Не тратьте время, доказывая свою ценность», — написал Ибрагимович.

Швед вернулся на поле после травмы и в первом же матче забил гол.