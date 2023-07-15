«Болонья» продлила контракт с Фергюсоном

Полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 23-летним шотландцем рассчитано до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Фергюсон выступает за «Болонью» с лета 2022 года. В минувшем сезоне хавбек провел 32 матча в серии А, забив 7 голов.