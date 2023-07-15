«Болонья» продлила контракт с Фергюсоном
Полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.
Новое соглашение с 23-летним шотландцем рассчитано до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.
Фергюсон выступает за «Болонью» с лета 2022 года. В минувшем сезоне хавбек провел 32 матча в серии А, забив 7 голов.
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3
|Интер
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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7
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8
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9
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10
|Торино
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11
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13
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|0-0
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14
|Эмполи
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
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16
|Лечче
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|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Верона
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|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
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|0
|0
|0-0
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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