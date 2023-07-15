«Милан» близок к соглашению с АЗ по трансферу Рейндерса
Полузащитник АЗ Тиджани Рейндерс близок к переходу в «Милан», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы приблизились к соглашению, а сам 24-летний голландец хочет перейти только в «Милан».
Рейндерс выступает за АЗ с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 54 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
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4
|Милан
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5
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6
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9
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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