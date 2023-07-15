«Милан» близок к соглашению с АЗ по трансферу Рейндерса

Полузащитник АЗ Тиджани Рейндерс близок к переходу в «Милан», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы приблизились к соглашению, а сам 24-летний голландец хочет перейти только в «Милан».

Рейндерс выступает за АЗ с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 54 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.