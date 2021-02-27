«Лацио» на выезде проиграл «Болонье»
Голы забивали Ибраима Мбай и Никола Сансоне. У гостей пенальти не реализовал Чиро Иммобиле. «Болонья» набрала 28 очков и занимает 11-е место. У «Лацио» 43 очка и шестое место.
Чемпионат Италии. Серия А
24-й тур
«Болонья» — «Лацио» — 2:0 (1:0)
Голы: Мбай, 19 (1:0). Сансоне, 64 (2:0).
Нереализованный пенальти: Иммобиле, 17 (вратарь)
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Мбай, Сумаоро, Сориано, Сванберг (Схаутен, 74), Домингес (Поли, 75), Сансоне (Виньято, 79), Орсолини (Сков Ольсен, 75), Барроу (Паласио, 83).
«Лацио»: Рейна, Ачерби, Габаррон (Перейра, 65), Худт, Лукас (Катальди, 66), Луис Альберто (Кайседо, 76), Марушич, Милинкович-Савич, Лаццари (Лулич, 46), Иммобиле (Муричи, 65), Корреа.
Предупреждения: Данилу Ларанжейра, 9. Габаррон, 40. Худт, 81.
Судья: Джакомелли.
27 февраля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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