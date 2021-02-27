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«Лацио» на выезде проиграл «Болонье»

22:00
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Голы забивали Ибраима Мбай и Никола Сансоне. У гостей пенальти не реализовал Чиро Иммобиле. «Болонья» набрала 28 очков и занимает 11-е место. У «Лацио» 43 очка и шестое место.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

«Болонья» — «Лацио» — 2:0 (1:0)

Голы: Мбай, 19 (1:0). Сансоне, 64 (2:0).

Нереализованный пенальти: Иммобиле, 17 (вратарь)

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Мбай, Сумаоро, Сориано, Сванберг (Схаутен, 74), Домингес (Поли, 75), Сансоне (Виньято, 79), Орсолини (Сков Ольсен, 75), Барроу (Паласио, 83).

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Габаррон (Перейра, 65), Худт, Лукас (Катальди, 66), Луис Альберто (Кайседо, 76), Марушич, Милинкович-Савич, Лаццари (Лулич, 46), Иммобиле (Муричи, 65), Корреа.

Предупреждения: Данилу Ларанжейра, 9. Габаррон, 40. Худт, 81.

Судья: Джакомелли.

27 февраля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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