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Миранчук в заявке «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

21:43
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«Аталанта» в своем официальном Twitter 27 февраля опубликовала заявку на матч 24-го тура серии А против «Сампдории». В список попал российский полузащитник команды Алексей Миранчук.

Матч «Сампдория» — «Аталанта» состоится 28 февраля. Начало в 14.30 по московскому времени.

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