Миранчук в заявке «Аталанты» на матч с «Сампдорией»
«Аталанта» в своем официальном Twitter 27 февраля опубликовала заявку на матч 24-го тура серии А против «Сампдории». В список попал российский полузащитник команды Алексей Миранчук.
? I nostri convocati per #SampAtalanta!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 27, 2021
? Our travelling squad for @sampdoria!#SerieATIM #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/rppkUHOANP
Матч «Сампдория» — «Аталанта» состоится 28 февраля. Начало в 14.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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