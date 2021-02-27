Спортивный директор «Ювентуса» успокоил болельщиков по поводу травмы Дибала

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о состоянии нападающего Пауло Дибала.

«Дибала консультировался со специалистами в Барселоне и Иннсбруке. На самом деле, все не так плохо, как мы ожидали. Посмотрим, как ситуация будет развиваться», — приводит слова Паратичи Football Italia.

24 февраля, стало известно, что аргентинский нападающий полетел в Барселону на консультацию с хирургом по поводу возможной операции на колене.

27-летний футболист не играет с 10 января. Тогда он ушел с поля по ходу первого тайма матча 17-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:1). Дибалу беспокоит коллатеральная связка коленного сустава.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 16 матчей за «Ювентус», забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.