Спортивный директор «Ювентуса» успокоил болельщиков по поводу травмы Дибала
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о состоянии нападающего Пауло Дибала.
«Дибала консультировался со специалистами в Барселоне и Иннсбруке. На самом деле, все не так плохо, как мы ожидали. Посмотрим, как ситуация будет развиваться», — приводит слова Паратичи Football Italia.
24 февраля, стало известно, что аргентинский нападающий полетел в Барселону на консультацию с хирургом по поводу возможной операции на колене.
27-летний футболист не играет с 10 января. Тогда он ушел с поля по ходу первого тайма матча 17-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:1). Дибалу беспокоит коллатеральная связка коленного сустава.
В нынешнем сезоне аргентинец провел 16 матчей за «Ювентус», забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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