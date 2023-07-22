«Болонья» хочет продлить контракт с Моттой

Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта может продлить контракт, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба хочет продлить соглашение с 40-летним итальянцем до лета 2025 года.

Мотта возглавил «Болонью» летом 2022 года. В минувшем сезоне команда заняла девятое место в серии А.