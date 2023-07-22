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Сегодня, 07:34

«Болонья» хочет продлить контракт с Моттой

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта может продлить контракт, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба хочет продлить соглашение с 40-летним итальянцем до лета 2025 года.

Мотта возглавил «Болонью» летом 2022 года. В минувшем сезоне команда заняла девятое место в серии А.

Тиагу Мотта
ФК Болонья
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