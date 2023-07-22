Буффон склоняется к завершению карьеры этим летом

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон может завершить карьеру, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 45-летний вратарь все больше настроен завершить карьеру этим летом.

Сообщается, что он примет окончательное решение касательно своего будущего в ближайшие дни.

В серии B в сезоне-2022/23 вратарь провел 18 матчей.