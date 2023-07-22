Спаллетти отказался возглавить клуб из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отклонил предложение из Саудовской Аравии. По информации журналиста Санти Уна, «Аль-Ахли» из Джидды хотел заполучить итальянского специалиста.

Новый спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассчитывает, что Спаллетти будет тренировать команду в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Спаллетти работал с «Наполи». Впервые за 33 года неаполитанцы стали чемпионами Италии.