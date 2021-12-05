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Ибрагимович заявил, что у «Манчестер Юнайтед» мелочный менталитет

12:49
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил период выступлений за «Манчестер Юнайтед».

«У «Манчестер Юнайтед» мелочный менталитет, — приводит слова Ибрагимовича The Athletic. — Однажды я был с командой в отеле перед игрой и захотел попить, поэтому открыл мини-бар и выпил фруктового сока. Мы потерпели поражение и поехали домой. Прошло время и пришла моя зарплата. Обычно я не смотрю на это, но в этот раз мне стало интересно. Они вычли фунт из моей зарплаты, когда я взял сок в мини-баре. Можете в это поверить? Фунт?»

По словам нападающего, ничего подобного никогда не случалось в Италии.

«Такие детали имеют значение и вызывают уважение футболистов. Каждый день меня просили показать документы, чтобы попасть на тренировочную базу. Я опускаю окно и говорю охраннику: «Слушай, друг, я уже месяц хожу сюда каждый день. Я лучший футболист мира. Если ты по-прежнему не узнаешь меня, ты не на той работе», — рассказал он.

Напомним, что 40-летний швед выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. В составе английской команды он стал победителем Лиги Европы, обладателем Кубка Футбольной лиги и Суперкубка Англии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/zlatan-ibrahimovic-on-man-utds-small-mentality-they-made-me-pay-1-for-a-fruit-juice/yRNUtwItKOlc/

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Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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