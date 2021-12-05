Ибрагимович заявил, что у «Манчестер Юнайтед» мелочный менталитет

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил период выступлений за «Манчестер Юнайтед».

«У «Манчестер Юнайтед» мелочный менталитет, — приводит слова Ибрагимовича The Athletic. — Однажды я был с командой в отеле перед игрой и захотел попить, поэтому открыл мини-бар и выпил фруктового сока. Мы потерпели поражение и поехали домой. Прошло время и пришла моя зарплата. Обычно я не смотрю на это, но в этот раз мне стало интересно. Они вычли фунт из моей зарплаты, когда я взял сок в мини-баре. Можете в это поверить? Фунт?»

По словам нападающего, ничего подобного никогда не случалось в Италии.

«Такие детали имеют значение и вызывают уважение футболистов. Каждый день меня просили показать документы, чтобы попасть на тренировочную базу. Я опускаю окно и говорю охраннику: «Слушай, друг, я уже месяц хожу сюда каждый день. Я лучший футболист мира. Если ты по-прежнему не узнаешь меня, ты не на той работе», — рассказал он.

Напомним, что 40-летний швед выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. В составе английской команды он стал победителем Лиги Европы, обладателем Кубка Футбольной лиги и Суперкубка Англии.