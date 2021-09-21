Гол Кришито спас «Дженоа» от поражения в матче с «Болоньей».

«Болонья» и «Дженоа» сыграли вничью (2:2) в матче пятого тура чемпионата Италии.

В составе хозяев отличились Аарон Хики и Марко Арнаутович (с пенальти). У гостей экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито забил с пенальти в концовке игры, а до этого сделал результативный пас на Маттиа Дестро. В компенсированное время главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович был удален за споры с арбитром.

«Болонья» набрала восемь очков и занимает шестое место. У генуэзцев четыре очка и 14-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

«Болонья» — «Дженоа» — 2:2 (0:0)

Голы: Хики, 49 (1:0). Дестро, 55 (1:1). Арнаутович, 85 — с пенальти (2:1). Кришито, 89 — с пенальти (2:2).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Бонифаци, Хики (Дейкс, 81), Медель, Сориано, Сванберг (Сансоне, 81), Домингес, Арнаутович, Орсолини (Виньято, 64), Барроу (Сков Ольсен, 64).

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Максимович, Бани (Ванхейсден, 80), Камбьясо (Гильоне, 80), Бадель, Фарес (Портанова, 59), Эрнани (Пандев, 68), Ровелла (Бехрами, 46), Дестро, Каллон.

Предупреждения: Домингес, 30. Фарес, 42. Дестро, 56. Бонифаци, 58. Бехрами, 60. Медель, 71. Ванхейсден, 84.

Судья: Фурно .

21 сентября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».