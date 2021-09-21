Жиру досрочно покинул тренировку «Милана» из-за боли в спине

Нападающий «Милана» Оливье Жиру досрочно покинул тренировочную базу. Команда готовится к матчу серии А с «Венецией».

По данным Sky Sport Italia, француза беспокоит травма, полученная в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3). Жиру испытывает боль в спине.

Матч 5-го тура серии А «Милан» — «Венеция» состоится завтра, 22 сентября. Начало — в 21.45 (мск). С 10 баллами миланцы располагаются на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.