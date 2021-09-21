Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Жиру досрочно покинул тренировку «Милана» из-за боли в спине

22:55
Теги:

Нападающий «Милана» Оливье Жиру досрочно покинул тренировочную базу. Команда готовится к матчу серии А с «Венецией».

По данным Sky Sport Italia, француза беспокоит травма, полученная в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3). Жиру испытывает боль в спине.

Матч 5-го тура серии А «Милан» — «Венеция» состоится завтра, 22 сентября. Начало — в 21.45 (мск). С 10 баллами миланцы располагаются на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
Слуцкий обвинил судью Сергея Иванова в профнепригодности
Настоящая цена четверного прыжка? Турсынбаева вошла в историю, но пожертвовала своей карьерой
«Дзюба мощно ответил Карпину». Реакция фанатов на отказ нападающего выступать за сборную России
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд