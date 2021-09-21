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Криштиану Роналду нарушил устную договоренность с «Ювентусом» перед уходом в «Манчестер Юнайтед»

21:17
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду нарушил устную договоренность с «Ювентусом», утверждает Cadena Ser.

У 36-летнего португальца была договоренность с «Ювентусом», согласно которой он не должен был покидать туринский клуб после 15 августа. К тому времени у футболиста не было конкретных предложений, поэтому он остался в составе «бьянконери». Но в конце месяца он потребовал у руководства «старой синьоры» отпустить его в «МЮ».

«Бьянконери» не оценили поступок Роналду, но все же отпустили Криштиану в Англию, поскольку он больше не хотел играть за «Ювентус». После этого туринцы в срочном порядке арендовали Мойзе Кина у «Эвертона», чтобы хоть как-то восполнить потерю португальца.

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Иван Шитик все материалы автора

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