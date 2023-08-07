Боккетти покинул пост ассистента тренера «Вероны»

Агент экс-защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д'Амико сообщил «СЭ» об уходе итальянца с поста ассистента главного тренера «Вероны».

«Боккетти больше не ассистент главного тренера «Вероны», — сказал Д'Амико «СЭ».

Отметим, что на официальном сайте «Вероны» Сальваторе Бокетти до сих пор числится ассистентом главного тренера клуба Марко Дзаффарони.

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 по июль 2019 года.

В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста. После этого он начал работать тренером. Последним клубом Боккетти была «Верона».