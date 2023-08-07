Боккетти покинул пост ассистента тренера «Вероны»
Агент экс-защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д'Амико сообщил «СЭ» об уходе итальянца с поста ассистента главного тренера «Вероны».
«Боккетти больше не ассистент главного тренера «Вероны», — сказал Д'Амико «СЭ».
Отметим, что на официальном сайте «Вероны» Сальваторе Бокетти до сих пор числится ассистентом главного тренера клуба Марко Дзаффарони.
Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 по июль 2019 года.
В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста. После этого он начал работать тренером. Последним клубом Боккетти была «Верона».
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|Лацио
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
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|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
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7
|Ювентус
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|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
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|0
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|0
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9
|Болонья
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|0-0
|0
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10
|Торино
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|0-0
|0
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11
|Монца
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
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|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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