Моуринью рассказал, что отказался от предложений двух саудовских клубов
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что два саудовских клуба предлагали ему работу, однако он отказался.
«Саудовцы? Да, были предложения «Аль-Хиляля» и «Аль-Ахли». Но я сразу сказал, что не буду принимать предложение», — цитирует Моуринью La Gazetta dello Sport.
Португальский специалист пропустит два стартовых матча чемпионата Италии, начиная с 1-го тура. Также тренеру необходимо будет заплатить штраф в размере 50 миллионов евро. Столько же должна будет выплатить и «Рома».
21 июня МоуриньУЕФА дисквалифицировал Моуринью на 4 матча за оскорбление арбитра в финале Лиги Европы.
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2
|Лацио
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|0-0
|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Фиорентина
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Болонья
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|0
|0
|0-0
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10
|Торино
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|0-0
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11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
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|0
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|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
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|0
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|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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