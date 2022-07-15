Бернардески подписал контракт с «Торонто» из МЛС

Полузащитник Федерико Бернардески продолжит карьеру в Северной Америке. Он подписал контракт с «Торонто», сообщает сайт команды МЛС.

Соглашение с игроком сборной Италии рассчитано до 2026 года.

Бернардески выступал за «Ювентус» с июля 2017 года. Игрок покинул туринский клуб на правах свободного агента 30 июня.

В прошедшем сезоне Бернардески сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Напомним, ранее «Торонто» подписал двух других итальянцев: защитника Доменико Кришито и нападающего Лоренцо Инсинье.