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15 июля, 23:46

Бернардески подписал контракт с «Торонто» из МЛС

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Федерико Бернардески.
Фото ФК «Торонто»., photo.khl.ru

Полузащитник Федерико Бернардески продолжит карьеру в Северной Америке. Он подписал контракт с «Торонто», сообщает сайт команды МЛС.

Соглашение с игроком сборной Италии рассчитано до 2026 года.

Бернардески выступал за «Ювентус» с июля 2017 года. Игрок покинул туринский клуб на правах свободного агента 30 июня.

В прошедшем сезоне Бернардески сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Напомним, ранее «Торонто» подписал двух других итальянцев: защитника Доменико Кришито и нападающего Лоренцо Инсинье.

Федерико Бернардески
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