Бернардески подписал контракт с «Торонто» из МЛС
Полузащитник Федерико Бернардески продолжит карьеру в Северной Америке. Он подписал контракт с «Торонто», сообщает сайт команды МЛС.
Соглашение с игроком сборной Италии рассчитано до 2026 года.
Бернардески выступал за «Ювентус» с июля 2017 года. Игрок покинул туринский клуб на правах свободного агента 30 июня.
В прошедшем сезоне Бернардески сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.
Напомним, ранее «Торонто» подписал двух других итальянцев: защитника Доменико Кришито и нападающего Лоренцо Инсинье.
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Монца – Торино
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