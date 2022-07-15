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15 июля, 23:37

Кулибали попрощался с болельщиками «Наполи»: «Спасибо за любовь, которую вы мне подарили»

Кулибали написал письмо болельщикам «Наполи»
Руслан Минаев
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали попрощался с болельщиками неаполитанского клуба.

«1 июня 2014 года незабываемая дата: мой приезд в Неаполь и начало искренней любви. Победы, поражения, радость и разочарование. Слишком много эмоций, пережитых вместе.

Два моих сына родились в Неаполе. Я встретил людей, которые навсегда станут частью моей жизни и благодаря которым, я и моя семье чувствовали себя как дома: с первого и до последнего дня.

Благодаря тебе, «Наполи», я стал тем, кем являюсь сегодня. Спасибо вам, неаполитанцы, за любовь, которую вы мне подарили», — написал Кулибали в своей соцсети.

За 8 сезонов Кулибали провел за «Наполи» 317 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

В ближайшее время 31-летний сенегалец официально оформит переход в «Челси». Сообщалось, что сумма сделки составит 40 миллионов евро. Футболист подпишет контракт до 2027 года.

ФК Наполи
ФК Челси
Калиду Кулибали
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