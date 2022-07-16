Кулибали отправился в Лас-Вегас, чтобы подписать контракт с «Челси»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали находится на пути в Лас-Вегас, чтобы завершить переход в «Челси».

Как сообщает Sky Sports, 31-летний сенегалец должен прибыть вечером по местному времени, где встретится со своими новыми одноклубниками.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит 40 миллионов евро за Кулибали. Сенегалец подпишет контракт до 2027 года.

В прошлом сезоне Кулибали сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.