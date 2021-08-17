Бернардески намерен подписать новый контракт с «Ювентусом»
21:11
Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески хочет остаться в команде. Он готов подписать новый контракт с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Нынешнее соглашение 27-летнего итальянца истекает следующим летом.
Бернардески в прошлом сезоне провел 39 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и сделал три результативные передачи. В составе сборной Италии форвард стал победителем Евро-2020.
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