Бернардески намерен подписать новый контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески хочет остаться в команде. Он готов подписать новый контракт с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешнее соглашение 27-летнего итальянца истекает следующим летом.

Бернардески в прошлом сезоне провел 39 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и сделал три результативные передачи. В составе сборной Италии форвард стал победителем Евро-2020.