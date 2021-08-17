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Защитник «Аталанты» перенесет операцию и пропустит пару месяцев

21:07
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Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур перенесет операцию. У 27-летнего футболиста был диагностирован микроперелом плюсневой кости, сообщает TMW.

Нидерландец так и не смог оправиться от травмы, поэтому ему будет проведена операция, после которой срок восстановления составит два-три месяца.

В минувшем сезоне итальянской серии А Хатебур принял участие в 22 матчах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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