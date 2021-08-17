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«Интер» отклонил предложения «Тоттенхэма» и «Атлетико» по Лаутаро Мартинесу

22:34
Лаутаро Мартинес. Фото Reuters
Лаутаро Мартинес. Фото Reuters
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«Интер» намерен сохранить в составе команде нападающего Лаутаро Мартинеса, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб отклонил предложение «Тоттенхэма» и «Атлетико» в размере 70 миллионов евро. Причем с бонусами сумма могла достигнуть 90 млн евро.

«Интер» отказался продавать 23-летнего футболиста и планирует подписать с ним новый контракт. Представители клуба в ближайшее время встретятся с агентом Лаутаро.

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 48 матчей за «Интер», на его счету 19 голов и 11 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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