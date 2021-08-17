«Интер» отклонил предложения «Тоттенхэма» и «Атлетико» по Лаутаро Мартинесу

«Интер» намерен сохранить в составе команде нападающего Лаутаро Мартинеса, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб отклонил предложение «Тоттенхэма» и «Атлетико» в размере 70 миллионов евро. Причем с бонусами сумма могла достигнуть 90 млн евро.

«Интер» отказался продавать 23-летнего футболиста и планирует подписать с ним новый контракт. Представители клуба в ближайшее время встретятся с агентом Лаутаро.

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 48 матчей за «Интер», на его счету 19 голов и 11 результативных передач.