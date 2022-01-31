Полузащитник Бентанкур перешел из «Ювентуса» в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур перешел в «Тоттенхэм». Игрок прошел медосбледование и подписал контракт с английским клубом, сообщает пресс-служба туринцев.

UFFICIALE | Rodrigo #Bentancur passa al Tottenham @SpursOfficial.



Grazie di tutto e buona fortuna, Rodrigo ?? — JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2022

Сумма сделки составила 19 миллионов евро. Еще 6 миллионов туринский клуб может получить в качестве бонусов. 30 процентов от общей суммы достанутся «Бока Хуниорс», откуда Бентанкур перешел в «Юве».

Ранее сообщалось, что английский клуб готов подписать с футболистом контракт до 2026 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2021/22 Бентанкур провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 3 результативных передачи.