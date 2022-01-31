Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха перешел в «Ювентус»

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Денис Закария перешел в «Ювентус», сообщает сайт немецкого клуба. Игрок подписал контракт с итальянской командой после успешного прохождения медобследования.

? Denis Zakaria has completed a move to @juventusfcen following a successful medical in Turin this morning.



Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro, @Deniszakaria8! ??#DieFohlen pic.twitter.com/N4NgU6beed — Gladbach (@borussia_en) January 31, 2022

Ранее сообщалось, что контракт хавбека будет действовать до 2026 года, а сумма трансфера составит 5 миллионов евро + бонусы.

В текущем сезоне 25-летний швейцарец провел 18 матчей за «Боруссию», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.