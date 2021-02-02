Бенитес согласился возглавить «Наполи»

Испанский тренер Рафаэль Бенитес дал положительный ответ на просьбу президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса возглавить клуб, утверждает 2 февраля La Gazzetta dello Sport.

60-летний специалист может сменить на посту главного тренера Дженнаро Гаттузо. Ранее пресс-служба «Наполи» сообщала, что президент выразил поддержку Гаттузо.

Бенитес уже тренировал «Наполи» в 2013-2015-х годах. С итальянским клубом специалист выиграл Кубок Италии-2013/14 и Суперкубок Италии-2014. 23 января 2021 года испанец покинул пост главного тренера китайского «Далянь Ифан».