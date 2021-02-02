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Миранчук попал на афишу полуфинала Кубка Италии от «Аталанты»

19:23
Алексей Миранчук. Фото ФК "Аталанта"
Алексей Миранчук. Фото ФК "Аталанта"
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Во вторник вечером «Аталанта» в своем Instagram выложила афишу матча 1/2 Кубка Италии с «Наполи», на которую поместили российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Время полуфинала» — подписала фотографию «Аталанта».

Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

Миранчук забивал в обоих предыдущих матчах Кубка Италии. В 1/8 финала россиянин провел первый мяч в ворота «Кальяри» (3:1), а в четвертьфинальной игре с «Лацио» (3:2) отметился победным голом

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