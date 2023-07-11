Белотти рассказал, как прокатился в такси с фанатом «Лацио»
Экс-игрок «Ромы» Андреа Белотти рассказал, как встретился в такси с болельщиком «Лацио».
«Я сел в такси, водитель посмотрел в зеркало и узнал меня. «Садись вперед», сказал он, и я пересел. Мы стали говорить о футболе, об игроках настоящего, прошлого, обо всем. Он все удивлялся, что к нему в машину сел известный игрок. Когда мы приехали, то сделали совместное фото, он приобнял меня и сказал — «я тебя, конечно, уважаю, но я за «Лацио», — цитирует Белотти derbyderbyderby.it.
В сезоне-2022/23 футболист провел 47 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
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8
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
|- : -
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Удинезе – Ювентус
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