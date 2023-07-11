В «Наполи» рассказали о поддержке нового главного тренера Гарсии
Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, что полностью поддерживает нового тренера клуба Руди Гарсию, который возглавил клуб после ухода Лучано Спаллетти.
«Гарсия — тренер, в котором мы очень верим. Он сможет развить успехи прошлого сезона. Каждый раз, когда я говорю с ним, возникает чувство, что я сделал правильный выбор. Я поддерживаю его во всем», — цитирует де Лаурентиса ITASportPress.
«Наполи» 15 июня объявил о назначении 59-летнего Гарсии новым главным тренером команды. Он сменил на этом посту Лучано Спаллетти, который покинул неаполитанцев после чемпионства в прошедшем сезоне.
Последним клубом Гарсии был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он возглавлял «Лион», «Марсель», «Рому», «Лилль», «Ле-Ман», «Дижон» и «Сент-Этьен»
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|Наполи
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2
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3
|Интер
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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7
|Ювентус
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8
|Фиорентина
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9
|Болонья
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10
|Торино
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|20.08
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Рома – Салернитана
|- : -
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Болонья – Милан
|- : -
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Эмполи – Верона
|- : -
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|00:00
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|00:00
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
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Удинезе – Ювентус
|- : -