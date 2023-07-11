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Сегодня, 07:40

В «Наполи» рассказали о поддержке нового главного тренера Гарсии

Виктория Кравченко
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Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, что полностью поддерживает нового тренера клуба Руди Гарсию, который возглавил клуб после ухода Лучано Спаллетти.

«Гарсия — тренер, в котором мы очень верим. Он сможет развить успехи прошлого сезона. Каждый раз, когда я говорю с ним, возникает чувство, что я сделал правильный выбор. Я поддерживаю его во всем», — цитирует де Лаурентиса ITASportPress.

«Наполи» 15 июня объявил о назначении 59-летнего Гарсии новым главным тренером команды. Он сменил на этом посту Лучано Спаллетти, который покинул неаполитанцев после чемпионства в прошедшем сезоне.

Последним клубом Гарсии был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он возглавлял «Лион», «Марсель», «Рому», «Лилль», «Ле-Ман», «Дижон» и «Сент-Этьен»

ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
Руди Гарсия
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