Белотти отказывается продлевать контракт с «Торино»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти принял решение покинуть клуб. Он отказывается продлевать соглашение, которое рассчитано до конца этого сезона, сообщает Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Белотти стал автором четырех голов и одной голевой передачи в 14 матчах итальянской серии А.

28-летний Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. В 2021 году форвард в составе сборной Италии стал победителем Евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.