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Сегодня, 23:23

Белотти отказывается продлевать контракт с «Торино»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Торино» Андреа Белотти принял решение покинуть клуб. Он отказывается продлевать соглашение, которое рассчитано до конца этого сезона, сообщает Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Белотти стал автором четырех голов и одной голевой передачи в 14 матчах итальянской серии А.

28-летний Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. В 2021 году форвард в составе сборной Италии стал победителем Евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
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Салернитана – Венеция
 - : -
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6.01 22:45
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Верона

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Николо Дзаньоло

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Кельвен Амиан

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