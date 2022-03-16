«Интер» и «Милан» претендуют на Дани Себальоса

Полузащитник «Реала» Дани Себальос летом может покинуть команду. На 25-летнего футболиста претендуют два итальянских клуба — «Интер» и «Милан», сообщает Calciomercato.

В этом сезоне 25-летний футболист из-за травмы принял участие только в семи матчах за «Реал», омтетившись 1 результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон Себальос провел в АПЛ в составе «Арсенала», где выступал на правах аренды.