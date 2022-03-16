Недвед о контракте Дибала: «Мы отложили переговоры не только с Пауло, но и со всеми игроками»

«Ювентус» отложил переговоры о продлении контрактов со всеми игроками

Спортивный директор «Ювентуса» Павел Недвед рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с нападающим Пауло Дибала.

«Мы отложили переговоры не только с Пауло, но и со всеми игроками, с которыми хотим продлить контракты. Мы поговорили с игроками, и они согласились думать только о том, что происходит на поле.

Мы продолжаем идти по этому пути, но собираемся возобновить переговоры в подходящий момент», — цитирует Недведа La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не повысит зарплату нападающему и предложит ему продлить соглашение на прежних условиях. При таком раскладе Дибала готов выслушать предложения от других клубов.

Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.