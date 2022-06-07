«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Интером» по трансферу Бастони

Защитник «Интера» Алессандр Бастони может перейти в «Тоттенхэм». Лондонский клуб ведет активные переговоры по трансферу 23-летнего итальянца, информирует Sky Sports.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Бастони провел за «Интер» 43 матча, забил один гол и отдал три результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро. Контракт защитника с клубом действует до июня 2024 года.