«Ювентус» сомневается в необходимости трансфера Анхеля Ди Марии

В «Ювентусе» не уверены в том, что команде нужен полузащитник Анхель ди Мария, который на данный момент является свободным агентом. Ранее он покинул «ПСЖ».

По данным журналиста Фабрицио Романо, туринцы предложили игроку двухлетнее соглашение, однако сам полузащитник хотел бы однолетний контракт.

За игроком также следит «Барселона» и «Лидс». Главный тренер каталонской команды хочет видеть аргентинца в «Барсе».