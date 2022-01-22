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Сегодня, 16:00

Балотелли может быть вызван в сборную Италии впервые с 2018 года

Нападающий Балотелли может вернуться в сборную Италии
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Марио Балотелли может вернуться в сборную Италии. Главный тренер национальной команды Роберто Манчини готов вызвать 31-летнего форварда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что сейчас Балотелли выступает в Турции за команду «Адана Демирспор». В 20 матчах он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

За сборную Италию за свою карьеру он провел 36 матчей, но последний раз вызывался в команду в 2018 году.

Сборные Италии и Португалии попали в один полуфинальный путь в стыковых матчах ЧМ-2022.

Таким образом, команды могут сыграть друг с другом, а одна из сборных точно не попадет на чемпионат мира в Катаре.

Сборная Италии в полуфинале стыков 24 марта сыграет с Северной Македонией, Португалия — с Турцией. Финалы пройдут 29 марта.

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Марио Балотелли
Сборная Италии по футболу
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3
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4
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5
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 Рома 22 11 2 9 36-28 35
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 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
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10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
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 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
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 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
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