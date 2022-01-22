Балотелли может быть вызван в сборную Италии впервые с 2018 года

Нападающий Балотелли может вернуться в сборную Италии

Нападающий Марио Балотелли может вернуться в сборную Италии. Главный тренер национальной команды Роберто Манчини готов вызвать 31-летнего форварда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что сейчас Балотелли выступает в Турции за команду «Адана Демирспор». В 20 матчах он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

За сборную Италию за свою карьеру он провел 36 матчей, но последний раз вызывался в команду в 2018 году.

Сборные Италии и Португалии попали в один полуфинальный путь в стыковых матчах ЧМ-2022.

Таким образом, команды могут сыграть друг с другом, а одна из сборных точно не попадет на чемпионат мира в Катаре.

Сборная Италии в полуфинале стыков 24 марта сыграет с Северной Македонией, Португалия — с Турцией. Финалы пройдут 29 марта.