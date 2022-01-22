«Наполи» близок к покупке защитника «Хетафе» Оливеры

«Наполи» близок к подписанию защитника «Хетафе» Матиаса Оливеры, сообщает Sky Italia.

По информации источника, неаполитанцы хотят арендовать 24-летнего уругвайца до конца сезона с обязательной опцией выкупа за 10 миллионов евро. Испанский клуб еще не определился с ответом по этому предложению, но готов вернуться к обсуждению сделки летом в случае, если не удастся договориться сейчас.

В сезоне-2021/22 Оливера провел 18 матчей за «Хетафе», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.