«Аталанта» во второй раз подряд завершила матч нулевой ничьей

«Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Лацио» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Для клуба из Бергамо это вторая «нулевка» подряд. Ранее команда в прошлом туре с таким же счетом завершила матча против «Интера».

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе. На 71-й минуте его заменил Рафаэл Толой.

Миранчук покинул поле, прихрамывая. Вероятно, у него повреждение бедра. Более точных данных пока нет.