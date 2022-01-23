«Аталанта» во второй раз подряд завершила матч нулевой ничьей
«Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Лацио» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Для клуба из Бергамо это вторая «нулевка» подряд. Ранее команда в прошлом туре с таким же счетом завершила матча против «Интера».
Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе. На 71-й минуте его заменил Рафаэл Толой.
Миранчук покинул поле, прихрамывая. Вероятно, у него повреждение бедра. Более точных данных пока нет.
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|
3
|Наполи
|22
|14
|4
|4
|39-15
|46
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
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|43
|
5
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|22
|12
|5
|5
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|41
|
6
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|23
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|
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|35
|
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|2
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|35
|
9
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|23
|9
|6
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|
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|
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|5
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|
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|7
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|38-37
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|
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|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
15
|Специя
|22
|6
|4
|12
|23-42
|22
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
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19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
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|
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|Салернитана
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|21.01
|22:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.01
|17:00
|
Дженоа – Удинезе
|0 : 0
|22.01
|20:00
|
Интер – Венеция
|2 : 1
|22.01
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 0
|23.01
|14:30
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|23.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|23.01
|17:00
|
Специя – Сампдория
|- : -
|23.01
|17:00
|
Торино – Сассуоло
|- : -
|23.01
|20:00
|
Эмполи – Рома
|- : -
|23.01
|22:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
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Верона
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Ромеро Луис Альберто
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
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|И
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Роберто Сориано
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|1
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|1
|9
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Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
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