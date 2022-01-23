«Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью, Миранчука заменили во втором тайме
«Лацио» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе. На 71-й минуте его заменили.
Вероятно, у россиянина есть повреждение. Он покинул поле, хромая. Еще в первом тайме он держался за бедро.
Вместо Миранчука на поле вышел Рафаэл Толой. В итоге счет остался неизменным. «Лацио» набрал 36 очков и занимает шестое место. У «Аталанты» 43 очка и четвертая позиция.
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|53
|
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|Милан
|22
|15
|3
|4
|47-25
|48
|
3
|Наполи
|22
|14
|4
|4
|39-15
|46
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
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|22
|12
|5
|5
|34-21
|41
|
6
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|23
|10
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|
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|21
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|2
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|40-29
|35
|
8
|Рома
|22
|11
|2
|9
|36-28
|35
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
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|21
|9
|4
|8
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|
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|22
|8
|5
|9
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|
12
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|7
|7
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|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
15
|Специя
|22
|6
|4
|12
|23-42
|22
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
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|Салернитана
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|2
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|21.01
|22:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.01
|17:00
|
Дженоа – Удинезе
|0 : 0
|22.01
|20:00
|
Интер – Венеция
|2 : 1
|22.01
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 0
|23.01
|14:30
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|23.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|23.01
|17:00
|
Специя – Сампдория
|- : -
|23.01
|17:00
|
Торино – Сассуоло
|- : -
|23.01
|20:00
|
Эмполи – Рома
|- : -
|23.01
|22:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
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Лацио
|17
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Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
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Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
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Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7
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