«Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью, Миранчука заменили во втором тайме

«Лацио» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе. На 71-й минуте его заменили.

Вероятно, у россиянина есть повреждение. Он покинул поле, хромая. Еще в первом тайме он держался за бедро.

Вместо Миранчука на поле вышел Рафаэл Толой. В итоге счет остался неизменным. «Лацио» набрал 36 очков и занимает шестое место. У «Аталанты» 43 очка и четвертая позиция.