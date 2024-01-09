«Ювентус»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

В январе «Ювентус» тренера Массимилиано Аллегри проведет четыре матча. «СЭ» публикует информацию о расписании игр клуба из Турина. Время начала — московское.

Расписание матчей «Ювентуса» в январе 2024 года

11 января. 23.00. 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» — «Фрозиноне»

16 января. 22.45. Серия А. «Ювентус» — «Сассуоло»

21 января. 22.45. Серия А. «Лечче» — «Ювентус»

27 января. 20.00. Серия А. «Ювентус» — «Эмполи»

«Ювентус» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице серии А после 19 туров.

Смотреть игры «Ювентуса» в чемпионате и в Кубке Италии можно на каналах холдинга «Матч» в прямом эфире. «СЭ» на своем сайте в матч-центре ведет онлайн-трансляции с ключевыми событиями игр команды из Турина.

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