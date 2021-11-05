Английский нападающий ПСВ может заменить Миранчука в «Аталанте»

Нападающий ПСВ Чуквунонсо Мадуэке в скором времени может стать игроком «Аталанты», информирует Soy Calcio. Как отмечается, переговоры идут полным ходом и сделка почти согласована.

19-летний Мадуэке рассматривается итальянским клубом в качестве замены российскому полузащитнику Алексею Миранчуку. Последний должен уйти в аренду.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Всего он провел за команду 39 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Мадуэке в этом сезоне провел 8 матчей за клуб и забил 2 гола.