Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Английский нападающий ПСВ может заменить Миранчука в «Аталанте»

10:16
Чуквунонсо Мадуэке.
Чуквунонсо Мадуэке.
Теги:

Нападающий ПСВ Чуквунонсо Мадуэке в скором времени может стать игроком «Аталанты», информирует Soy Calcio. Как отмечается, переговоры идут полным ходом и сделка почти согласована.

19-летний Мадуэке рассматривается итальянским клубом в качестве замены российскому полузащитнику Алексею Миранчуку. Последний должен уйти в аренду.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Всего он провел за команду 39 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Мадуэке в этом сезоне провел 8 матчей за клуб и забил 2 гола.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Эксперт рассказал о новой схеме обмана россиян в интернете
1


  • hant64

    Мандуэка заменит Миранчука на скамейке запасных? А не всё равно ли Аталанте, кто там штаны протирает? Просто я уверен, что не заиграет этот 19-летний пацан с ходу в команде, голландский футбол ещё более пластилиновый, чем российский, он просто не потянет в Серии А.

    05.11.2021