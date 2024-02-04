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4 февраля, 18:00

«Аталанта» — «Лацио»: смотреть трансляцию матча серии А в прямом эфире

«Аталанта» сыграет с «Лацио» в чемпионате Италии 4 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Алексей Миранчук, ФК «Аталанта».
Фото Global Look Press

«Аталанта» сыграет с «Лацио» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 4 февраля. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аталанта» — «Лацио» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Команда Гасперини набрала 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, римский клуб с 34 баллами располагается на 8-й строчке.

Италия. Серия А. 23-й тур
04 февр, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:1
Лацио

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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ФК Лацио
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Матч «Торино» и «Салернитаны» в серии А завершился ничьей

Гол Кварацхелии принес победу «Наполи» в матче с «Вероной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 21 17 3 1 50-10 54
2
 Ювентус 22 16 5 1 36-13 53
3
 Милан 23 15 4 4 46-27 49
4
 Аталанта 22 12 3 7 40-22 39
5
 Болонья 22 9 9 4 29-22 36
6
 Рома 22 10 5 7 36-26 35
7
 Наполи 22 10 5 7 32-26 35
8
 Лацио 22 10 4 8 25-23 34
9
 Фиорентина 22 10 4 8 31-25 34
10
 Торино 22 8 8 6 20-19 32
11
 Монца 23 7 8 8 21-28 29
12
 Дженоа 23 7 8 8 24-26 29
13
 Лечче 23 5 9 9 24-33 24
14
 Фрозиноне 23 6 5 12 31-44 23
15
 Сассуоло 22 5 4 13 28-41 19
16
 Удинезе 23 2 13 8 23-37 19
17
 Верона 23 4 6 13 21-32 18
18
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
19
 Эмполи 23 4 6 13 15-36 18
20
 Салернитана 23 2 7 14 19-44 13
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.02 22:45
Лечче – Фиорентина
 3 : 2
3.02 17:00
Эмполи – Дженоа
 0 : 0
3.02 17:00
Удинезе – Монца
 0 : 0
3.02 20:00
Фрозиноне – Милан
 2 : 3
3.02 22:45
Болонья – Сассуоло
 4 : 2
4.02 14:30
Торино – Салернитана
 0 : 0
4.02 17:00
Наполи – Верона
 2 : 1
4.02 20:00
Аталанта – Лацио
 3 : 1
4.02 22:45
Интер – Ювентус
 - : -
5.02 22:45
Рома – Кальяри
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 15 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 19 1 4
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