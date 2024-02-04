«Аталанта» сыграет с «Лацио» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 4 февраля. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аталанта» — «Лацио» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Команда Гасперини набрала 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, римский клуб с 34 баллами располагается на 8-й строчке.

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