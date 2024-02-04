«Интер» встретится с «Ювентусом» в 23-м туре чемпионата Италии по футболу 4 февраля, в воскресенье. Матч состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер» — «Ювентус» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

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