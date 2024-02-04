Матч «Торино» и «Салернитаны» в серии А завершился ничьей

«Торино» сыграл вничью в домашнем матче с «Салернитаной» в 23-м туре серии А — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

«Торино» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 31 очком. Команда не проигрывает на протяжении четырех матчей подряд. «Салернитана» (13 баллов) идет на последней строчке.