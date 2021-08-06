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«Аталанта» и «Специя» согласовали трансфер Коваленко

16:48
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Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко перейдет в «Специю», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

«Специя» договорилась об аренде футболиста с опцией выкупа. У «Атланты» также будет опция первоочередного обратного трансфера.

Ранее «Специя» получила запрет на регистрацию новых игроков до 2022 года из-за нарушений в подписании футболистов до 18 лет, однако этот запрет не распространяется на текущее трансферное окно.

В минувшем сезоне 25-летний украинец принял участие в одном матче в серии А и не отметился результативными действиями.

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Иван Шитик все материалы автора

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