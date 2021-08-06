Демирал перешел из «Ювентуса» в «Аталанту»
17:37
Защитник «Ювентуса» Мехди Демирал стал игроком «Аталанты». Клуб из Бергамо на официальном сайте объявил о трансфере 23-летнего турка.
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Аталанта» арендовала игрока с опцией выкупа. Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне Демирал провел 24 матча за «старую синьору» во всех турнирах и сделал один результативный пас.
Читайте также
«Не кричите сейчас про Рио! Наверху услышат. Лучше тихонечко огородами туда зайдем». Трефилов — о финале Олимпиады-2020
Исинбаева проиграла выборы в МОК. Комиссия спортсменов не захотела видеть во главе представительницу России
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю