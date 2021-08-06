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Фанаты «Интера» вывесили баннер против продажи Лукаку

07:58
Ромелу Лукаку. Фото Instagram
Ромелу Лукаку. Фото Instagram
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Болельщики «Интера» недовольны возможной продажей нападающего Ромелу Лукаку. В четверг, 5 августа, перед офисом миланского клуба был размещен протестный баннер.

Фанаты обратились к президенту «Интера» Стивену Чжану: «Чжан, время истекло».

Трансфер пока еще не оформлен, но многие СМИ написали, что «Челси» заплатит за игрока сборной Бельгии 130 миллионов евро.

В прошлом сезоне 28-летний Лукаку сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 10 результативных передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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